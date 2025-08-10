Con una conducción impresionante Junior Alvarado se adjudica una prueba de Grado valorada en 175 mil dólares

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se disputaron diez carreras en el prestigioso hipódromo de Saratoga Race Course, situado en Saratoga Springs, estado de Nueva York. La jornada contó con la realización del Mahoney Stakes (G3). En esta competencia, el jinete venezolano Junior Alvarado destacó por su conducción estratégica y sólida sobre el ejemplar Spiced Up. Con una presentación impecable, Alvarado logró adjudicarse el primer lugar y los máximos honores en la carrera más importante del evento.

Junior Alvarado se llevó el Mahoney Stakes valorado en $175.000

La novena carrera del programa estuvo dedicada al Mahoney Stakes, donde Junior Alvarado sobre Spiced Up desplegó una actuación sobresaliente. El caballo realizó una atropellada contundente en los últimos 200 metros, superando a los favoritos que buscaban la victoria. Al inicio de la carrera, Spiced Up se mantuvo detrás del grupo principal, que estaba integrado por ocho competidores.

Desde la partida, la prueba se caracterizó por una intensa lucha entre los caballos Governor Sam y Gabaldon, quienes marcaron fracciones rápidas de 21 segundos y 43.3 segundos en los primeros segmentos. Aprovechando esta batalla, Alvarado movió a Spiced Up por las líneas externas para evitar el tráfico y posicionarlo de forma óptima. Al entrar en la recta final, el jinete venezolano colocó a su caballo en posición directa para atacar a sus rivales, alcanzándolos en los metros decisivos y cruzando la meta en un tiempo oficial de 61.1 segundos.

Spiced Up es un potro juvenil de tres años, producto de la yegua Cardamon y el padrillo Quality Road, con el linaje de Pioneerof The Nile. El ejemplar logró su segunda victoria consecutiva, acumulando triunfos en cuatro salidas oficiales. Entrenado por el reconocido William Mott, Spiced Up representa los colores de Juddmonte, su criador y propietario. Este importante triunfo otorgó un pago de $11.00 a ganador en las apuestas, consolidando al caballo y su jinete como figuras destacadas en el circuito de Saratoga.