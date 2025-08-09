Junior Alvarado encima de Fort Washington se llevó el Arlington Million

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado se celebró el Festival Racing Day en el hipódromo de Colonial Downs, en Virginia, donde se disputaron doce carreras, entre ellas el Arlington Million (G1) con una bolsa de un millón de dólares. El jinete venezolano Junior Alvarado protagonizó una gran actuación sobre Fort Washington y se llevó la mejor carrera de la semana.

Junior Alvarado tomó el control del Arlington Million con Fort Washington

La partida no fue del todo favorable para Junior Alvarado y su montura, ya que un pequeño tropiezo inicial obligó al jinete a modificar sobre la marcha la estrategia prevista para la carrera. Sin embargo, Fort Washington, bajo la tutela del prestigioso entrenador Claude McGaughey III, posee un estilo característico que consiste en mantenerse siempre a la cola del pelotón durante las primeras etapas de la prueba. Esta particularidad le permitió no perder la calma ni el ritmo pese al contratiempo inicial, y prepararse para una potente ofensiva en el tramo final.

Durante todo el recorrido, Fort Washington se mantuvo consistentemente en la última posición entre los siete caballos que disputaban el Arlington Million. Mientras tanto, el velocista Time Song se encargaba de establecer el ritmo, marcando parciales de 23.94 segundos en el primer segmento, 48.36 segundos al medio, seguido por 1:12.25 y 1:36.00 minutos en las siguientes referencias.

Justo al encarar la curva final, Junior Alvarado aprovechó la oportunidad para impulsar a Fort Washington por las líneas externas, una maniobra que le permitió superar progresivamente a sus rivales y cruzar la meta con un tiempo oficial de 1:59.58 sobre una distancia de 2.000 metros en pista de grama. La victoria además se tradujo en un pago de 13.40 dólares a ganador en las apuestas.

Fort Washington es un caballo de seis años, descendiente de War Front y Azalea, esta última por Turtle Bowl. Con esta victoria, suma su tercera conquista en la actual temporada y la séptima en su carrera deportiva, que incluye un total de 28 presentaciones. Su campaña ha generado ganancias por un monto superior a los 1.3 millones de dólares para su propietario, Magic Cap Stables.

En esta carrera, Grand Sonata logró el segundo lugar, mientras que Integration completó el podio en tercer lugar. Por su parte, Mystik Dan, ganador del Kentucky Derby (G1) en 2024, mostró un desempeño notable en su debut sobre césped, aunque perdió terreno en los últimos metros y finalizó en la cuarta posición.

Este triunfo representa el primer título de Grado 1 para Fort Washington, que anteriormente había obtenido dos victorias en competencias de Grado 3 durante el año, específicamente en el Canadian Turf celebrado en Gulfstream Park y el Dinner Party en Pimlico. Antes de esta actuación, el ejemplar había empatado en el cuarto puesto en el Wise Dan (G2), disputado el 28 de junio en Churchill Downs, lo que demuestra una trayectoria en constante ascenso.