Mychel Sánchez del último al primero se queda con los $150.000 del Andy Guest Stakes

Continúa el Festival de Virginia, en el hipódromo de Colonial Downs, con la celebración de doce carreras, que incluye siete stakes, de los cuales se han disputado tres de los mismos. Entre ellos, el Andy Guest Stakes con una bolsa de $150.000, en la cual Hollywood Walk, con la monta del jinete criollo Mychel Sánchez, se adjudicó el triunfo en gran calidad y habilidad con potente atropellada.

La séptima carrera de la jornada en el hipódromo de Colonial Downs fue reservada para la tercera selectiva de la tarde del Festival Racing Day, el Andy Guest Stakes de $150.000 en distancia de 1.100 metros en pista de grama, para yeguas maduras, donde Hollywood Walk, con la monta del venezolano Mychel Sánchez, se adjudicó el triunfo con potente remate pegada a la baranda interna.

Hollywood Walk es una hembra de seis años que lució una potente atropellada desde el último lugar al primero, pegada al riel interno. Sánchez, desde la partida, se ubicó último en los primeros 800 metros mientras se marcaba parciales de 22”2 y 44”4. Al entrar al derecho, le dejaron un claro por la primera línea, lo cual aprovechó y por allí comenzó su avance para alcanzar el triunfo por medio largo sobre Mrs. Gambolini, que avanzó por fuera en los 100 finales, para conquistar la segunda casilla.

Hollywood Walk es una hembra de seis años, hija de Animal Kingdom en Walk Of Star por Street Sense, que consigue su segunda primera victoria en la temporada y su sexta en 26 presentaciones globales. El Andy Guest Stakes significó su primera selectiva. Presentó Michael Trombetta, para The State of R. Larry Johnson. El tiempo de la prueba fue de 62”1 para 1.100 metros. En la taquilla arrojó un pago de $19.00 a ganador, $5.60 a placé y $3.40 a show.