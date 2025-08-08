Junior Alvarado sigue imparable en Saratoga y destaca en la competencia

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves, el hipódromo de Saratoga, Nueva York, realizó una cartelera de nueve carreras, en la cual el jinete venezolano Junior Alvarado alcanzó dos victorias y destacó en la competencia neoyorquina, en donde además se celebró el Galway Stakes con una bolsa de 150 mil dólares como la prueba de más relevancia en la jornada.

Junior Alvarado destaca en la competencia con dos victorias

El jinete zuliano Junior Alvarado, una vez más, destacó en la cartelera de Nueva York, tras lograr el triunfo en la quinta y novena carrera de la jornada, en la cual se celebraron diez carreras en el hipódromo de Saratoga, ubicado en Saratoga Springs, donde además se corrió una selectiva valorada por 150 mil dólares.

En la quinta carrera de la jornada reservada para machos adultos, se corrió por un reclamo de perdedores por $55.000, donde Alvarado guio a la victoria al ejemplar The Closer, para el entrenador Wulliam Mott, con los colores de Bach Stables LLC.

The Closer es un hijo del semental Bolt D’Oro en Cana por Fastnet Rock, que sumó su primera victoria en la tercera presentación. Este ejemplar dejó en la taquilla $4.80 al ganador y un crono de 71”1 para 1.200 metros en pista de arena.

Junior Alvarado, en la novena carrera, sorprendió y sobrevivió a un reclamo que duró más de 10 minutos por un presunto tropiezo que hubo en la recta final cuando su conducido Stars and Strides cargó violentamente adentro, quizás perjudicando al ejemplar Insubordination (número 5). Sin embargo, los comisarios, una vez escuchadas las declaraciones de los jinetes y observado el videotape, asumieron que no hubo influencia en el resultado, dando como ganador al guiado por el criollo.

Stars and Strides, un descendiente del triplecoronado American Pharoah en Holiday Blues, by Ghostzapper, que consigue su segunda victoria en tres presentaciones bajo las riendas del criollo y el entrenamiento de Bill Mott, para los colores de Pin Oak Stud LLC. Este ejemplar sorprendió en la taquilla con un pago de $20.60 al ganador, $11.60 a place y $8.50 a show.