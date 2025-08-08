Lo que todos esperan: Te revelamos el “robo de toda Venezuela” que tiene nombre de yegua

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 30 prometerá ser un evento de grandes emociones, pues el día domingo 10 de agosto tendrá una cartelera de 12 competencias sin pruebas selectivas de grado en el hipódromo La Rinconada.

Robo de toda Venezuela: Yegua 5y6 Datos hípicos

La novena del programa, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es para yeguas nacionales e importadas de 5 y más años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros.

Dentro de este lote, se encuentra inscrita Kiss Cocoa (número 1), una alazana de cinco años, que repite la monta del joven aprendiz Winder Véliz quien le descarga tres kilos y la preparación de Miguel Cortez en defensa de los colores del Stud New Color Alelies, al mismo tiempo es tercera favorita de Gaceta Hípica.

En su última competencia que fue la primera válida de la reunión 28 disputada el pasado 26 de julio la pupila de Cortez llegó segunda a 3 cuerpos de la ganadora Mostaza para el tiro de 1.200 metros.

Es importante destacar que la conducida por Véliz es el nombre que más suena a última hora entre el público apostador.

Se espera que para esta tercera válida del día domingo 10 de agosto, Kiss Cocoa pueda buscar sorprender con su primer triunfo de la presente temporada en la arena caraqueña.