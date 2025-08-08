No es un rumor: Descubre el dato más corrido a participa en el 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada comenzará este domingo 10 de agosto su reunión número 30. El público aficionado vivirá una jornada de emoción y adrenalina, con una programación de 12 carreras que promete mantenerlos al borde de sus asientos.

La undécima de la jornada, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, el cual se correrá para el lote de caballos nacionales e importados de 4 y 5 años, ganadores de 1 carrera (a excepción de carrera de reclamo) en distancia de 1.200 metros.

Entre los participantes inscritos se encuentran Forty Time (número 7), con la monta del destacado jockey aprendiz Winder Véliz y presentado por Aldo Traversa para los colores del Stud Excelso.

El alazán es un producto de Roger Rocket en Miss Forty Niner por Eskendereya y hace su reaparición a la arena caraqueña luego de 56 días sin correr.

En su última competencia disputada el pasado 15 de junio fue capaz de llegar quinto a 6 3/4 cuerpos del ganador El Gran Coliseo. Luego de culminada la carrera, el jinete Franklin Velásquez informó ante la junta de comisarios del que el mencionado cuatroañero tuvo tropiezos en la partida.

El más reciente del pupilo de Aldo Traversa fue este miércoles 06 de agosto, fue hasta el aparato para su reconocimiento, en pelo, cómodo informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).