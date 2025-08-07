Preparada para ganar: Yegua que en su última fue favorita logró uno de los mejores ajustes del miércoles en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 10 de agosto será la trigésima reunión en el hipódromo La Rinconada donde se disfrutarán 12 emocionantes carreras, sin pruebas selectivas como parte del segundo meeting que este mes llegará a su final.

La tercera competencia es para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, ganadores de 4 y más años, ganadores de 1 y 2 carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.800 metros.

La Rinconada: Craigh Na Dun R30 Datos hípicos

Craigh Na Dun (número 8), es una alazana de cuatro años de edad, nacida y criada en el Haras La Primavera, la cual, repite la monta del látigo Robert Capriles y preparada por Ramón García Mosquera para el Stud Andrea Stable I.

En su última actuación del día 13 de julio del presente año en el óvalo caraqueño, Craigh Na Dun llegó octava a 18 cuerpos de la vencedora Cosmic Love.

Ajuste: La Rinconada

Es importante destacar que la pupila de García Mosquera ajustó el miércoles 06 de agosto, 40’’3’’ para 600 metros, en silla, súper cómoda, publicado por la hoja de ajustes por la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas La Rinconada