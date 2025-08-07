El dato imperdible: A esta hora te revelamos los ejemplares con más fuerzas en La Rinconada.

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 30, está pautada para este domingo 10 de agosto, con un total de 12 competencias sin carreras clásicas, a partir de la 1:00 de la tarde, como es de costumbre en las instalaciones del hipódromo La Rinconada.

Rey Enigma: Ejemplar que está en su lote y se encuentra solvente para conseguir una nueva victoria, con la monta de Jaime Lugo Jr., y la presentación de Fernando Parilli Tota.

Sin lugar a duda, este seisañero gusta mucho por parte de la afición hípica y se espera una buena actuación.

Otro ejemplar que también gusta mucho dentro del aficionado hípico es Don Thiago, que si bien es cierto que estará bajo la yunta ganadora José Alejandro Rivero / Don César Cachazo estará en la búsqueda de su primera victoria de la presenta temporada, principalmente por el planteamiento que se puede presentar en carrera pudiera sorprender en los metros finales.

Por último, en la sexta carrera del ciclo no válido es una carrera para yeguas nacionales e importadas de 4 años, debutantes o no ganadoras, con una nómina de nueve participantes. Una de las competidoras favorecidas por la distancia de 1.100 metros no es otra que Acanelada que para esta ocasión la conduce Robert Capriles.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de las que gusta para este tipo de jugada es el caballo Forty Time que participa en la quinta válida para el juego de las mayorías, que es para el lote de caballos nacionales e importados de 4 y 5 años, ganadores de 1 carrera, con la monta por primera vez del excelente jinete aprendiz Winder Véliz.