Declaración de los comisarios sobre la última carrera disputada el sábado en Saratoga

La Asociación de Carreras de Nueva York se disculpó este domingo después de que la última carrera del sábado se corriera a una distancia incorrecta en Saratoga. Los apostadores tuvieron que asumir las consecuencias del error, que no se detectó antes de que se declararan oficiales los resultados.

“Los comisarios deportivos son responsables de supervisar la integridad de cada carrera aquí en el circuito de NYRA”, declaró el comisario Víctor Escobar en un comunicado escrito de NYRA el domingo por la tarde. “Nos gustaría ofrecer disculpas al público apostador, a los aficionados y a los participantes de las carreras por no cumplir con estas normas el sábado”.

Saratoga Race Course: Carrera fuera de distancia

La declaración del portavoz Pat McKenna dijo que el personal de NYRA se reunió con los comisarios para averiguar por qué se corrió la carrera de césped de 1 1/8 millas (1.800 metros) en lugar de 1 1/16 millas (1.700 metros).

“Un error humano provocó que la puerta se colocara en la posición incorrecta”, decía el comunicado. “NYRA ha implementado medidas para garantizar que los oficiales y comisarios de carreras reconozcan y verifiquen proactivamente la correcta ubicación de la puerta antes del inicio de cada carrera”.

El comunicado del domingo explicó que “la barandilla temporal se colocó a 5,5 metros (18 pies) en la pista de césped (exterior), lo que exige una ubicación de salida alternativa para adaptarse al cambio de distancia alrededor de la circunferencia de la barandilla interior de la pista. Sin embargo, la puerta se colocó incorrectamente en la ubicación de salida para una carrera de 1 1/16 millas”.

Saratoga Race Course: Según las reglas se podía declarar como nula

Las reglas de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York establecen que la posibilidad de reembolsos terminó cuando la carrera fue declarada oficial.

“Cuando un resultado sea oficial, dicha palabra se mostrará en el tablero de resultados e indicará que la posición del caballo es definitiva para el pago final”, establece la regla 4008.1. “Si se produce algún cambio en el orden de llegada de una carrera después de que el resultado sea oficial, no afectará el pago final”.

Si los comisarios hubieran descubierto el error antes o incluso durante la carrera, podrían haber solicitado reembolsos.

El encargado de la salida, Scott Jordan, y su equipo son responsables de la colocación de la puerta. Escobar y sus compañeros, los comisarios Braulio Baeza Jr. y Cody Watkins, tienen la responsabilidad de garantizar que las carreras cumplan con las condiciones escritas antes de su declaración oficial.

Saratoga Race Course: La victoria le correspondió a colores criollos

La carrera en cuestión correspondía a un Allowance con un premio de 95,000 dólares, reservado para caballos maduros y previsto a disputarse en 1,800 metros. En esta prueba, el ejemplar Fidelightcayut se alzó con la victoria bajo la conducción del jinete Ricardo Santana Jr. y la preparación del entrenador Juan Carlos Avila.

Este hijo de Leofric en Beam Reach, por Stormy Atlantic, logró su cuarta victoria en total y la primera de la temporada, tras 18 presentaciones en su campaña. Fidelightcayut defendió los colores de la sociedad R.T Racing Stable y Hablan Los Caballos, LLC, consolidando así una actuación destacada a pesar de la controversia que marcó la jornada.