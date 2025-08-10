Emisael Jaramillo alcanza este récord en su trayectoria después de su victoria en la carrera inicial dominical en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 10 de agosto se celebra otra jornada hípica en el Royal Palm Meet, de Gulfstream Park. Este hipódromo ubicado en Hallandale Beach, Florida, confeccionó una jornada de 10 carreras que iniciaron a las 12:50 p.m., en la cual el jinete venezolano Emisael Jaramillo abrió la tanda con senda victoria, demostrando su alarde de condiciones sobre los finos de carreras, consolidando así su prestigio en las pistas estadounidenses.

La primera carrera de la jornada de este domingo en el hipódromo de Gulfstream Park fue reservada para un Maiden Special Weight de $56.000 en distancia de 1.300 metros en pista de arena, en la cual el ejemplar Secret Revenge con la monta de Emisael Jaramillo alcanzó la victoria en un final electrizante ante Queen McKinzie, que le llegó a menos de un pescuezo.

Secret Revenge, con Jaramillo en su lomo, salió rauda y veloz a la punta en la partida. Jaramillo, con el control sobre sus riendas y del grupo que le salió al paso, se puso al frente del pelotón de seis yeguas. Secret Revenge, siempre en punta, siguió el ritmo de su jinete con un pace de 23”1, 46”1 y 70”2. En la recta final, Jaramillo hace el último “last drive”, esfuerzo de llegar a la meta en franca ganancia.

Secret Revenge es una yegua de cuatro años, hija del semental Nyquist en Crespano por Mineshaft, que sumó su primera victoria en campaña de 11 presentaciones. La ganadora fue presentada por su propietario, Michael Lerman. El crono final de la carrera fue de 77” para 1.300 metros en pista de arena y abonó en la taquilla un pago de $5.40 a ganador, $3.20 a placé y $2.40 a show.

Con esta victoria Emisael Jaramillo, llega a las 100 victorias en la temporada, lo que constituye un récord de 10 años consecutivos en lograr esta cifra o más por campaña. El nativo de Tucupido, le restan tres compromisos en la tarde dominical. En la séptima lleva a Sea Gold, para José Castro. En la octava a Tocayo para José D’ Angelo y cierra la jornada con Charlie’s Beauty para Jathleen O’Connell.