Para Yamper González hay una yegua en el 5y6 que a pesar de reaparecer puede decidir en La Rinconada (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de hipismo de Meridiano Web estuvo presente este miércoles 24 de septiembre de 2025 en las instalaciones del hipódromo La Rinconada. El objetivo fue recabar información clave directamente de entrenadores y jockeys de cara a la reunión 37 del domingo.

Jinete Profesional: La Rinconada Carreras Entrevistas

Esta visita matutina resulta fundamental, pues permite al equipo conocer de cerca las estrategias y preparaciones de los competidores, lo que se traduce en información valiosa para los aficionados hípicos

Uno de los protagonistas de la venidera jornada es el jinete profesional Yamper González. González reapareció recientemente tras superar una lesión y conversó con nuestro equipo acerca de sus tres montas programadas dentro del popular 5y6 nacional.

“Buenos días saludos a toda la afición hípica y muchas gracias por la entrevista”

La primera de ellas es en la séptima carrera, primera válida a bordo de la yegua Spring Training.

-Esta yegua no he tenido la oportunidad de trabajarla, sin embargo, la he visto muy bien en cancha con su traqueador y esperamos que ella haga una buena carrera.

Luego a la altura de la cuarta válida el trainer Balzan te da la oportunidad para que montes al ejemplar Astro Zeta.

-Este ejemplar siempre lo han tenido en buen concepto y a pesar de fallar en sus pruebas anteriores para esta oportunidad esperamos que mejore.

Reaparece: Yegua La Rinconada Yamper González

Última compromiso con la yegua María Bonita en yunta con Freddy Petit.

-Esta yegua se mantiene muy bien en cancha y hoy tuve la manera de trabajarla, lo hizo bastante bien y de seguro vamos a decidir a pesar de que reaparece.