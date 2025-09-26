Gabriel Márquez tiene un lógico y una sorpresa en la reunión 37 de este domingo en La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Los sonidos característicos del trabajo incansable en el Hipódromo La Rinconada no dan tregua. Mientras el sol proyecta las sombras largas de los purasangres en la pista capitalina, la afición hípica se prepara para una nueva y electrizante jornada.

Entrevistas: Carreras en Vivo Gabriel Márquez Reunión 37

Este domingo 28 de septiembre, el óvalo de Coche será el escenario de la cita número 37 de la temporada oficial 2025, con un cartel de 12 emocionantes competencias que prometen mantener a los apostadores al borde de sus asientos.

En este pulso de velocidad y estrategia, uno de los nombres que resuena con fuerza es el del entrenador Gabriel Márquez. Con un pie firme en La Rinconada, Márquez presentará una interesante terna de ejemplares, donde busca asestar un golpe de gracia en la reunión dominical.

Muy Buenos días, entrenador ¿Cómo se encuentra y cómo se prepara para este domingo?

-Buenos días, muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de dirigirme a toda la afición hípica esta semana con mucho chance de visitar el recinto de ganadores.

Su primer compromiso es en la de abrir las acciones con el debutante Bandera en yunta con Jhonathan Aray.

- Esta es una carrera particularmente bonita," afirmó Márquez. "Tiene un encanto especial al tratarse de atletas que apenas inician su etapa; en otras palabras, es su bautismo de fuego en el mundo de las carreras de caballos.

Dios quiera que podamos abrir el telón con una victoria para la gloria de Dios, porque sinceramente, me gusta bastante este ejemplar," sentenció, señalando que tiene un prospecto de calidad para comenzar la programación dominical con el pie derecho.

Luego de 217 días sin correr reaparece el ejemplar Abu Pepe en yunta nuevamente con Aray.

- Sí, este ejemplar reaparece y yo lo conozco muy bien," aseguró Márquez. "Ya tuve la oportunidad de ganarlo en el pasado, y para esta ocasión, he notado que está bastante recuperado."

Respecto a su estado actual, el entrenador ofreció un diagnóstico alentador y muy sincero: "Anda bien de salud, su condición física y atlética la valoro en un 90%."

Finalmente, Márquez analizó la dificultad del lote, que incluye competidores más jóvenes, pero no dudó en el potencial de su caballo: "A pesar de que el caballo corre contra ejemplares de tres años, él se encuentra en un gran momento y, sinceramente, considero que puede decidir la carrera.

La Rinconada: 5y6 nacional Sorpresa Caballos

Cierra sus compromisos con el ejemplar Drako a la altura de la cuarta válida del 5y6 nacional.

-Este ejemplar reapareció bajo mi entrenamiento en su carrera anterior, no lo dejen fuera de sus combinaciones en carrera que se ve bastante pareja. El nuestro anda bien y no se extrañen que estemos sorprendió en esta válida para el juego del 5y6.