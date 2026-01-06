Mercado de Invierno: Las 6 piezas clave que aún buscan hogar en las Mayores

Suscríbete a nuestros canales

A medida que el calendario avanza hacia la pretemporada y los lanzadores y receptores se preparan para reportar a los campos de entrenamiento, el mercado de la MLB entra en su fase de mayor tensión. Aunque nombres como Pete Alonso (Orioles) y Dylan Cease (Blue Jays) ya definieron su futuro con contratos millonarios, una constelación de estrellas permanece en la agencia libre.

Se han categorizado a los mejores jugadores restantes en seis grupos estratégicos. Aquí analizamos quiénes son y qué podrían aportar a sus nuevos equipos.

1. Las superestrellas de posición

El "premio mayor" que queda en el mercado tiene nombre y apellido: Kyle Tucker. Tras años de consistencia con los Astros y un breve paso por los Cachorros, Tucker es el jugador más codiciado por su combinación de poder y defensa. Junto a él, Alex Bregman y Bo Bichette lideran el grupo de jugadores de cuadro. Bregman, tras una sólida temporada en Boston, busca un acuerdo multianual, mientras que Bichette (quien rebotó ofensivamente en 2025) es visto como una pieza de lujo para equipos que necesiten dinamismo en el medio del diamante. Cody Bellinger completa este cuarteto, ofreciendo una versatilidad defensiva que pocos pueden igualar.

2. Los "ases" del montículo

Para los equipos que buscan un abridor número uno, el mercado aún ofrece brazos de élite. Los zurdos dominicanos y venezolanos mandan aquí: Framber Valdez y Ranger Suárez. Valdez sigue siendo una garantía de innings de calidad, mientras que Suárez ha despertado un interés agresivo por parte de los Orioles de Baltimore. A ellos se une Zac Gallen, cuya durabilidad lo hace un objetivo prioritario para cualquier contendiente.

3. Jugadores de rol y nivel medio

No todo son contratos de 200 millones. Hay veteranos con "pedigrí" que pueden transformar una alineación.

J.T. Realmuto: Sigue siendo el estándar de oro para los receptores, a pesar de su veteranía.

Luis Arráez: El "Regadera" sigue disponible, ofreciendo un promedio de bateo que parece de otra época.

Eugenio Suárez: Un veterano que garantiza poder en las esquinas.

4. Candidatos al Salón de la Fama

En esta categoría, el valor va más allá de las estadísticas; se trata de liderazgo y experiencia en postemporada. Justin Verlander y Max Scherzer encabezan esta lista. Aunque sus brazos ya no son los de hace una década, su conocimiento del juego es incalculable para equipos jóvenes. Paul Goldschmidt y Andrew McCutchen también esperan llamadas para aportar estabilidad a algún camerino.

5. Profundidad en la rotación

Para los equipos que necesitan completar su rotación con brazos probados, nombres como Chris Bassitt, Lucas Giolito y Walker Buehler son opciones atractivas. Buehler, en particular, es un caso de "alto riesgo, alta recompensa" tras sus cirugías, pero su techo sigue siendo el de un All-Star.

6. El relevo final

Cerrar los juegos es la tarea más difícil, y todavía hay brazos potentes disponibles. Michael Kopech y David Robertson representan la mezcla de juventud explosiva y veteranía necesaria para el último tercio del juego. Equipos como los Dodgers y Mets, que siempre buscan blindar su bullpen, mantienen estos nombres bajo la lupa.

El reciente fichaje del japonés Kazuma Okamoto por los Blue Jays ha comenzado a mover las piezas restantes del dominó. Con menos de cinco semanas para el inicio de los juegos de exhibición, se espera que el mercado entre en un frenesí de firmas. ¿Terminará Tucker en Queens con los Mets o se mudará al Bronx? ¿Será Baltimore el nuevo hogar de Ranger Suárez?