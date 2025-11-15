¿El regreso? Verlander vuelve a resonar como opción de refuerzo para los Astros

Suscríbete a nuestros canales

El pitcheo abridor de los Houston Astros enfrenta una encrucijada crucial en la temporada baja, y todas las señales apuntan a una posible tercera etapa de la leyenda Justin Verlander con el club. El as, de 42 años, emerge como una opción ideal para reforzar una rotación urgida de brazos con experiencia, especialmente ante las inminentes salidas y las incertidumbres de su staff.

La urgencia de reforzar la rotación

La necesidad de Houston se ha disparado con la probable pérdida del zurdo Framber Valdez en la agencia libre, quien lanzó 192 entradas la temporada pasada, el mayor número del equipo. Además, la rotación enfrenta dudas sobre la salud y el desempeño de otros lanzadores, con el GM Dana Brown buscando crear "más profundidad y consolidar la parte trasera de la rotación". El equipo ha perdido a varios brazos clave por cirugía Tommy John, incluyendo a Ronel Blanco, Hayden Wesneski, Brandon Walter, y el lesionado Luis García.

En este contexto de incertidumbre y de no poder competir por los principales agentes libres debido a compromisos financieros, un contrato a corto plazo para Verlander se presenta como la solución más lógica y sentimental.

El factor Verlander: récord, salud y las 300 victorias

Verlander, quien cumplirá 43 años en febrero, mostró destellos de su calidad con los Gigantes de San Francisco la temporada pasada. Aunque tuvo un récord de 4-11 y una efectividad de 3.85, su rendimiento mejoró drásticamente en la segunda mitad.

Resurgimiento: Tuvo marca de 4-4 con una efectividad de 2.99 en sus últimas 14 aperturas después del Juego de Estrellas, con una impresionante efectividad de 1.96 en sus últimas siete salidas.

Durabilidad: Realizó 29 aperturas y lanzó 152 entradas en 2025, demostrando que aún puede ser un abridor consistente.

El hito de las 300: Verlander ha manifestado su deseo de alcanzar las 300 victorias (le faltan 34), un objetivo que podría ser más viable en un equipo competitivo y que conoce íntimamente, como los Astros.

La historia de Verlander con Houston es gloriosa: un récord de 73-28 con una efectividad de 2.71 en 130 aperturas, incluyendo dos títulos de Serie Mundial (2017, 2022) y dos premios Cy Young. Para los Astros, traer de vuelta al as no solo es un refuerzo de calidad, sino un movimiento que revitalizaría la moral del equipo y la conexión con la afición.