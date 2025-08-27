Justin Verlander sigue escalando entre pitchers históricos (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de dos derrotas y una majestuosa salida sin decisión, Justin Verlander pudo cobrar revancha en una campaña particularmente irregular para él con Gigantes de San Francisco.

Poco más de un mes desde su primera victoria del año, el derecho de 42 años se apuntó su segundo triunfo con la camiseta de su actual equipo. Pero también logró una hazaña para el recuerdo en su carrera.

Uno de los mejores de la historia

Desde el punto de vista personal, Verlander solo tenía una tarea y era conseguir un ponche, para escalar un importante puesto entre los líderes históricos en este renglón de las Grandes Ligas. Sin embargo, colectivamente tenía el deber de triunfar, especialmente tras sumar 10 derrotas en lo que va de temporada.

Para la parte alta del primer inning, cuando apenas enfrentaba su segundo bateador del día, logró su cometido abanicando a Kyle Tucker. Incluso, culminó la jornada con 4 toleteros retirados por esta vía, luego de 6 entradas completas, 7 hits, 2 carreras permitidas y 2 bases por bolas.

Cabe destacar que esta lista selecta, según la periodista Sarah Langs, está conformada por:

*Nolan Ryan: 5.714

*Randy Johnson: 4.875

*Roger Clemens: 4.672

*Steve Carlton: 4.136

*Bert Blyvelen: 3.701

*Tom Seaver: 3.640

*Don Sutton: 3.574

*Gaylord Perry: 3.534

*Justin Verlander: 3.520

*Walter Johnson: 3.515