Lupillo Rivera arremete legalmente contra Belinda

El cantante de música regional Lupillo Rivera, dio un paso radical en el conflicto que enfrenta con la cantante y actriz, Belinda, y presentó una contrademanda formal y pública en su contra.

En la querella, el exnovio de la estrella pop alega que ella incurrió en “declaraciones falsas y difamatorias” que atentaron contra su honra, su imagen profesional y su trayectoria artística, esto luego de también haber recibido una demanda.

Origen de la disputa entre Lupillo y Belinda

El conflicto se remonta al 2 de octubre, cuando la mexicana interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por presunta violencia digital y mediática por parte de Rivera.

La acusación de Belinda se debe a que Rivera, su libro autobiográfico habría afirmado haber tenido una relación sentimental con ella y señaló el hallazgo de un celular con material “muy fuerte”.

Ante esta denuncia, las autoridades otorgaron medidas de protección a la azteca, que incluyen la prohibición para Lupillo de acercarse o referirse a ella públicamente.

Ahora, a través de sus abogados, como el bufete del Grupo Beceiro, el hermano de Jenni Rivera manifiesta que no se trata solo de defenderse, sino de revertir lo que considera un daño a su reputación.

“Dichas acciones legales tienen como finalidad aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de declaraciones falsas y difamatorias que, según se ha documentado, afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera”, expresa en el documento.

¿Qué busca Lupillo Rivera con esta contrademanda?

Aunque los detalles precisos del monto reclamado o las sanciones solicitadas no han sido públicos, los abogados del cantante han dejado claro que no persigue exclusivamente ver a Belinda tras las rejas.

En declaraciones recientes, señalaron que lo principal es “limpiar su nombre” y dejar constancia de que existieron contradicciones en las declaraciones de su contraparte.

En concreto, uno de los argumentos centrales del equipo jurídico de Rivera es que la artista habría reconocido en su demanda haber tenido una relación sentimental con él, pero en otros documentos declaró que la relación fue solo laboral.

Esa supuesta discrepancia se convierte, según sus abogados, en base para la acusación de falsedad de declaración.