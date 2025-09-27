La tragedia que vive Lupillo Rivera al perder un oído

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva tragedia azota la vida de Lupillo Rivera, quien anunció haber perdido un oído en días recientes. En una publicación contó los problemas que le aquejan por no poder escuchar.

Aunque no reveló las causas del padecimiento, hizo un llamado a sus seguidores a atender su salud a tiempo para evitar consecuencias graves. El intérprete de regional mexicano confesó que su proceso ha sido bastante duro, pues poco a poco se ha despedido de los sonidos que eran parte de su vida diaria.

“Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes… La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario, fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar. Hace tiempo empecé a perder el oído… con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito“, escribió en Instagram.

Problemas auditivos de Lupillo Rivera

Durante este tiempo Lupillo Rivera se ha visto en situaciones complicadas por sus problemas auditivos, en el post relató que no escucha las alarmas por la mañana y no puede escuchar bien a sus propios hijos cuando le hablan, y agregó “eso me parte el alma”.

“En los conciertos me guío por la vibración del escenario, pero aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho. Y sí… he llorado, porque duele no poder estar al 100 como siempre lo he estado para ustedes", comentó.

Por último, el artista llamó a su público a cuidarse y afirmó que seguirá luchando por su gente, aunque se siente muy dolido por lo sucedido en especial por su trabajo en la música y las dificultades que ahora debe enfrentar.