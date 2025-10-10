Belinda emprende demanda contra Lupillo Rivera por violencia

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y actriz Belinda ha tomado acciones legales en contra de Lupillo Rivera por violencia digital tras la supuesta divulgación de hechos íntimos de su exrelación sin su consentimiento.

El proceso judicial inició el pasado 2 de octubre de 2025. Este procedimiento busca proteger los derechos de la artista frente a las constantes afirmaciones del llamado "Toro del corrido" sobre su pasado amoroso.

A través de un comunicado los representantes legales de Belinda, Maceo Torres & Asociados se conoció que se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital y violencia mediática.

Esta acción por parte de sus abogados surge de la “divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”. Todo a raíz de las declaraciones de Lupillo Rivera en entrevistas y en su libro “Tragos Amargos”, donde plasma su noviazgo de "casi siete meses" con Belinda.

Medidas de protección hacia Belinda

Sus abogados detallaron en el comunicado que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas para "garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la señorita Belinda, reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra”.

En el documento se detalla que, a pesar de gozar fama como figura pública “no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”.

Afirmaciones de Lupillo Rivera detonaron la demanda

Desde el lanzamiento de su libro y en diversas apariciones en medios de comunicación, el cantante de regional mexicano ha revelado detalles de su exrelación, publicando incluso fotografías junto a la artista y hablando de planes personales.

Recientemente, "Toro del corrido” afirmó en “¡Siéntese Quien Pueda!” que tenía en un celular fotos "íntimas" y “muchas cosas muy, muy fuertes” de Belinda.