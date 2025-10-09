Duelo de Ases en Chicago: Cerveceros buscan liquidar a Cachorros (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cachorros de Chicago consiguieron un respiro este miércoles tras derrotar a los Cerveceros de Milwaukee en un partido cargado de emociones. Ambos equipos se verán las caras nuevamente este jueves para el cuarto juego de la Serie Divisional.

Los Cerveceros (apodados "Lupulosos" o Brewers) necesitan una victoria para avanzar a la Serie de Campeonato y enfrentar al ganador de la serie entre Filadelfia y los Dodgers. Por su parte, los Cachorros requieren de un triunfo para forzar un quinto y decisivo juego.

Dominicana al rescate

El conjunto de Wisconsin enviará a la lomita al posible ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Freddy Peralta. El dominicano tuvo un récord impresionante de 17 victorias y seis derrotas, con una efectividad de 2.70 en 33 aperturas esta temporada.

En 176.2 entradas lanzadas, Peralta permitió 124 imparables, 53 carreras limpias, 21 jonrones, otorgó 66 bases por bolas y ponchó a 204 rivales, dejando un WHIP de 1.08.

El derecho dominicano se encuentra en la sexta postemporada de su carrera. En esta instancia, tiene marca de una victoria y una derrota con 3.80 de efectividad en siete juegos, cuatro de ellos como abridor. Esta temporada, Freddy Peralta enfrentó a los Cachorros en cuatro ocasiones, logrando un récord de 3-1 con una efectividad de 3.43 y 22 ponches.

Mantenerse en carrera

Por su parte, los Cachorros de Illinois contarán con el zurdo Matthew Boyd. El siniestro registró 14 victorias y ocho derrotas con 3.21 de efectividad en 31 apariciones en la temporada 2025.

En 179.2 entradas de labor, Boyd recibió 154 hits, 64 carreras limpias, 19 cuadrangulares, concedió 42 pasaportes y recetó 154 ponches, para un WHIP de 1.09.

El zurdo está en su tercera participación en Playoffs: una con Seattle en 2022, otra con Cleveland en 2024 y esta de 2025 con Chicago. En juegos de postemporada, tiene marca de cero victorias y una derrota con una excelente efectividad de 2.12 en seis apariciones, cinco de ellas como abridor.

Esta temporada, Matthew Boyd se midió a los Cerveceros en un par de ocasiones. Tuvo marca de una victoria y una derrota con una alta efectividad de 7.84 y solo cinco ponches propinados.