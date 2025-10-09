Vladimir Guerrero Jr. implata récord nunca antes visto en la Postemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto clasificaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras eliminar a los Yankees de Nueva York. En esa Serie de División, Vladimir Guerrero Jr. fue la bujía ofensiva del equipo de Canadá, y dejó números que le permitieron hacer historia en esta instancia.

"Vladdy", como es apodado, se encargó de castigar al pitcheo del equipo de la Gran Manzana y sus números fueron realmente notable y claramente, podría ser considerado el MVP de esta serie de Postemporada, que sigue llenando de ilusión a Toronto en busca de la Serie Mundial.

Vladimir Guerrero Jr. y una marca nunca antes vista

Guerrero Jr. escribió su nombre con letras doradas en la historia de la MLB. El dominicano se convirtió en el primer jugador en registrar 9 hits y 9 carreras impulsadas en una sola serie de ALDS o NLDS, una marca que nadie había logrado antes en la Postemporada. Cada turno al bate de este pelotero ha sido un espectáculo, demostrando por qué es uno de los peloteros más temidos y respetados de la liga.

Su actuación ha dejado claro que no hay momento demasiado grande para él. Con cada hit y cada impulsada, el primera base se mostró imparable, llevando a su equipo a un nivel completamente diferente y poniendo el nombre de los Playoffs a su favor.

Tras esta serie ante los Yankees, Vladimir Guerrero Jr. registra en los presentes Playoffs un total de nueve hits, entre ellos tres jonrones. Además, cuenta con nueve remolcadas, cinco anotadas y un destacado average de .529.