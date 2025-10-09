Estos serán los cruces en los Cuartos de Final del Mundial de Fútbol Sub-20

Suscríbete a nuestros canales

Dos cupos restan por definirse, este jueves, en los Cuartos de Final de la máxima cita del fútbol mundial, en lo que respecta a categorías Sub-20 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Sin embargo, 6 conjuntos ya aseguraron su presencia en esta instancia y 3 de ellos son latinoamericanos. Tal es el caso de México, Argentina y Colombia.

Por su parte, Estados Unidos enfrentará a Italia (a las 3:30 PM hora de Venezuela) y Marruecos hará lo propio ante Corea del Sur (7:00 PM), para decidir quién avanzará a la siguiente fase.

Ambos ganadores se verán las caras en la siguiente etapa, automáticamente, llenando los dos puestos que faltan por definirse.

¿Cómo serán los cruces en Cuartos de Final?

Dentro de los conjuntos ya clasificados, los primeros duelos se efectuarán el sábado 11 de octubre. España se cruzará ante Colombia para dar inicio a esta etapa en la que solo los mejores 8 del mundo tienen lugar. Dicho compromiso será a las 4:00 PM (hora de Caracas).

Por otro lado, Argentina se medirá a México (a las 7:00 PM) para decidir cuál será la oncena que hará frente en Semifinales al ganador entre ibéricos y sudamericanos.

Asimismo, Noruega y Francia competirán el próximo domingo 12 de octubre (7:00 PM hora Venezuela), para buscar un cupo entre las mejores 4 selecciones del torneo.