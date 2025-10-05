Brasil firma su peor participación en la historia de los Mundiales Sub-20

Suscríbete a nuestros canales

La definición del Grupo C de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA tuvo entre sus partidos aquel que enfrentó a las selecciones nacionales de Brasil y España en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

En aquel encuentro, se impondría el cuadro europeo con un único gol de Iker Bravo en los primeros minutos del arranque de la segunda mitad, permitiéndole a 'La Roja' tener la posibilidad de avanzar como una de las mejores terceras.

Por otra parte, la 'Canarinha' se va de este Mundial sin ganar un solo partido, habiendo igualado en su primera fecha frente a México, líder del grupo, y perdiendo contra Marruecos y España.

Fuera en Fase de Grupos

Se trata de su primera eliminación en Fase de Grupos en la historia de la Copa del Mundo de esta categoría, por ende, la peor participación que ha registrado en este certamen juvenil internacional.

Fracaso rotundo

La selección brasileña ha tenido veinte participaciones en mundiales Sub-20, solo ausentándose en las ediciones de 1979, 2013, 2017 y 2019. En cada una de las veces en las que había acudido, había alcanzado, al menos, la segunda ronda.

Ahora, el combinado pentacampeón del mundo y actual campeón sudamericano se va por primera vez en la primera fase, siendo un fracaso rotundo para el equipo que ddirige Ramon Menezes.