La FIFA toma esta increíble medida en mira al Mundial de 2026

Suscríbete a nuestros canales

La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, ha anunciado una medida histórica: distribuirá $355 millones de dólares a los clubes de todo el mundo que cedan a sus jugadores para la Copa Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta iniciativa no solo incrementa significativamente los pagos, sino que también amplía el alcance de la compensación para incluir la fase de clasificación.

Un aumento sin precedentes

El monto destinado para esta edición representa un aumento del 70% en comparación con el Mundial de Qatar 2022, donde se distribuyeron $209 millones. En esa ocasión, más de 440 clubes de 63 federaciones ya habían recibido compensaciones, lo que demuestra la magnitud de esta iniciativa a nivel global.

El principal objetivo de esta medida es fomentar la solidaridad y la equidad global en el fútbol. Por primera vez, los pagos se extenderán también a la fase de clasificación, lo que beneficiará a muchos más clubes.

La FIFA ha declarado que “todas las entidades que cedan jugadores para partidos de clasificación del Mundial 2026 recibirán una compensación directa, con independencia de si el futbolista participa en la fase final”.

Esto significa que los clubes que aporten jugadores a sus selecciones nacionales durante la fase previa del torneo también serán recompensados, sin importar si su país logra o no clasificar.

Impacto en los clubes

Dicha decisión es un paso importante para reconocer la contribución crucial de los clubes al éxito de la Copa del Mundo. No son solo las federaciones nacionales las que invierten en el desarrollo de sus jugadores, sino también los clubes, que trabajan día a día en su formación y entrenamiento.

La medida busca fortalecer la relación entre la FIFA y los clubes de fútbol, asegurando que los beneficios del torneo más importante del mundo se compartan de manera más amplia y justa.