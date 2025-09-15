Fútbol español

¡CON TODO! El Real Madrid prepara una bomba a la FIFA

El Real Madrid en esta oportunidad va con todo, presentará informes, comparativas y vídeos para dar la guerra al colegiado español 

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 03:24 pm
El Real Madrid ha decidido dar el golpe sobre la mesa contra el sistema arbitral español. El pasado  pasado sábado el club blanco inició un nuevo capítulo en su batalla contra el colegiado y las malas decisiones por parte de ellos. Aunque este apartado merengue es una declaración de guerra, el equipo de Florentino ya tiene listo un informe arbitral que se lo va a entregar a FIFA con el fin de elevar esa guerra doméstica en mundial.

Todo lo necesario ante la FIFA

El Real Madrid en esta oportunidad va con todo, presentará informes, comparativas y vídeos. Lo que si llama la atención es que en ese proceso, el Barça estará muy presente. Y es que, cómo ya han dado a conocer  se desde el Real Madrid TV, el club blanco se sustentará a las expulsiones que ha sufrido en comparación con elBarcelona tanto en LaLiga como en la Champions.

Además, el Real Madrid va a apelar ante la FIFA el 'caso Negreira' con el fin de explicar por qué se siente perjudicado por los árbitros españoles. Y es que desde las oficinas de Valdebebas consideran que ese 'caso Negreira' sigue vivo con colegiados trabajando en Primera.

El Real Madrid en su informe reflejará jugadas concretas, como el gol anulado por mano de Arda Güler, los fueras de juego milimétricos de Kylian Mbappé, con el VAR y el semiautomático como protagonistas y la roja directa que vio Dean Huijsen este pasado fin de semana en Anoeta. 

Esta vez, los madridistas no se guardarán nada y van con todo en esta guerra que han decidido dar contra los árbitros, es por eso que recurrirán a la intervención del máximo organismo del fútbol.

