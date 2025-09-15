UEFA: Posible once del Real Madrid - Olympique de Marsella

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid arranca una nueva Champions sosteniendo una buena racha. Aunque el club blanco se ha visto sólido bajo la dirección de Xabi Alonso no deja de estar en alerta, luego del recuerdo de la pasada ediciones, donde tuvo un mal arranque (tres derrotas y dos victorias en las cinco primeras jornadas) que lo condujo al 'playoff' de acceso a los octavos de final.

El Real Madrid, está listo para debutar este martes 16 de septiembre frente al Olympique de Marsella con el objetivo de seguir su racha ganadora de esta temporada en el torneo liguero.

Xabi Alonso ya tiene un plan en sus rotaciones, equilibrando el esfuerzo físico que tuvo que hacer el Real Madrid en Anoeta, donde jugaron con 10 durante una hora. Y con el corto margen de recuperación que tendrá, de tan sólo tres días.

Todo parece indicar que Valverde regrese al once luego de su descanso de inicio ante la Real Sociedad. También Trent podría volver a tener la titularidad en el lateral derecho y Mastantuano volverá al once por Brahim.

Sin dejar a un lado, los cambios que se puedan generar a mitad de encuentro con Bellingham y Camavinga, luego de que vuelven a ser incluidos en la convocatoria tras superar sus respectivas lesiones.

Por su parte, el Marsella llega con la ilusión de volver a disputar la Champions. “Tenemos un buen equipo, un estilo de juego muy claro, un buen entrenador... Desde luego que es un partido para disfrutar, porque la Champions el año pasado la veíamos desde el sofá de nuestras casas", señalabó el presidente del club francés, Pablo Longoria.

Posible once del Real Madrid

Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Vinicius, Mbappé y Mastantuono.

Posible once del Olympique de Marsella

Rulli; Pavard, Balerdi, Medina, Emerson; HHöjbjerg, Kondogbia; Weah - Greenwood, Angel Gomes; Aubameyang.