¿Cuando debuta el Real Madrid en Champions League?

Luego de una Champions League 2024/25 con tropiezos y lleno de sombras, el Real Madrid tiene un nuevo reto en esta 2025-26 dirigida por Xabi Alonso. El club blanco buscará reivindicarse con un nuevo mandato y nuevas piezas.

La campaña pasada culminó antes de lo esperado para el Real Madrid. Los blancos no pudieron revalidar su título. Tras una fase de liga compleja, en cuartos de final, se midieron al Arsenal y quedaron eliminados de forma contundente.

En esta oportunidad, el Real Madrid enfrentará una nueva temporada en la Máxima competición europea con una plantilla renovada. Los nuevos fichajes de renombre como Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Dean Huijsen buscarán conseguir el objetivo de que el Madrid vuelva a levantar laChampions.

Debut del Real Madrid en la Champions League 2025-26

Los dirigidos por Xabi Alonsos jugarán su primer encuentro frente a Olympique de Marsella, en la jornada 1 de Liga de Campeones, el martes 16 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu.