UEFA: Resultados clave y sorpresas en la última fecha de las Eliminatorias Europeas (+Detalles)

Este lunes se vivió una emocionante jornada en las eliminatorias europeas hacia el Mundial de 2026, con partidos que dejaron goles, sorpresas y movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Ganadores y sorpresas de la jornada

Italia protagonizó un partidazo al vencer de manera agónica a Israel por 5-4 en un duelo electrizante que mantuvo a los aficionados al borde del asiento. Este triunfo es vital para la Azzurra en su búsqueda por asegurar un boleto al torneo mundialista, ya que acumulan tres puntos valiosos que les permiten mantenerse con posibilidades en el Grupo I.

En otro de los encuentros destacados, Croacia mostró su contundencia y aplastó con autoridad a Montenegro 4-0, consolidándose como uno de los equipos fuertes en la clasificación del Grupo L.

Además, Kosovo sorprendió al vencer 2-0 a Suecia en un duelo que reafirma la competitividad de esta eliminatoria y que no da respiros a las selecciones más tradicionales pese a partir como favoritas. Escocia también festejó al ganar 2-0 a Bielorrusia, mientras que Dinamarca se impuso 3-0 a Grecia, evidenciando su firme paso hacia el Mundial.

Fuera del grupo de los juegos más renombrados, Islas Feroe venció 1-0 a Gibraltar en un duelo cerrado, sumando puntos importantísimos para las selecciones pequeñas que luchan por un lugar en la máxima cita futbolística. Esta jornada mostró que cada punto y cada gol serán determinantes en la recta final de las eliminatorias.

Impacto y próximas jornadas en las Eliminatorias UEFA

Los resultados de este lunes impactan directamente en la tabla de posiciones, modificando la lucha por la clasificación directa y los puestos de repechaje. Italia, tras su victoria frente a Israel, se acerca a la zona de clasificación, mientras que selecciones como Croacia reafirman su dominio en sus respectivos grupos. La presión crece para selecciones como Suecia e Israel, que vieron en esta fecha una oportunidad perdida para escalar posiciones.

La atención ahora se traslada a los próximos partidos programados para esta semana, en donde equipos con realidades dispares buscarán aprovechar cada oportunidad. La jornada del martes anuncia enfrentamientos decisivos como el de Azerbaiyán vs Ucrania y Francia vs Islandia, que pueden ser claves para el destino de varios países en esta carrera mundialista.

En definitiva, la jornada de este lunes en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 reafirmó la emoción y el nivel competitivo del continente, donde ninguna selección da por sentado nada y cada partido es una final.