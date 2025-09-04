Así quedaron los resultados de las Eliminatorias Europeas al Mundial de 2026

Suscríbete a nuestros canales

La carrera por un lugar en la Copa del Mundo de 2026 continúa su curso en Europa, y la quinta fecha de las eliminatorias dejó resultados que prometen una emocionante recta final. La jornada de este jueves estuvo marcada por victorias de peso, pero también por una sorpresa mayúscula.

En los partidos disputados el 4 de septiembre, las potencias de España y Bélgica demostraron su calidad y solidez. España se impuso con autoridad a Bulgaria con un contundente 3-0, un resultado que refuerza su posición en el grupo. De igual forma, Bélgica no tuvo piedad de Liechtenstein, a quien goleó 6-0.

¡Alemania cayó!

Sin embargo, el resultado más sorprendente de la jornada fue la derrota de Alemania por 2-0 ante Eslovaquia. Este inesperado traspié complica la situación del equipo germano y demuestra que en estas eliminatorias no hay rivales pequeños.

Otros resultados de la jornada incluyeron la ajustada victoria de Gales 1-0 sobre Kazajistán, el empate 1-1 entre Lituania y Malta, la emocionante victoria de Turquía 3-2 ante Georgia y el empate 1-1 en el duelo de gigantes entre Países Bajos y Polonia.

Dos jornadas cruciales por delante

La acción no se detiene, y este viernes y sábado se jugarán partidos que podrían empezar a definir el futuro de varios grupos.

Viernes, 5 de septiembre:

Grecia vs Bielorrusia

Islas Feroe vs Croacia

Eslovenia vs Suecia

Moldavia vs Israel

Suiza vs Kosovo

Montenegro vs República Checa

Dinamarca vs Escocia

Italia vs Estonia

Islandia vs Azerbaiyán

Ucrania vs Francia

El enfrentamiento entre Italia y Estonia será clave para los italianos en su búsqueda de un boleto directo, mientras que el partido entre Ucrania y Francia se presenta como uno de los duelos más atractivos del día.

Sábado, 6 de septiembre:

Letonia vs Serbia

Armenia vs Portugal

Inglaterra vs Andorra

Austria vs Chipre

San Marino vs Bosnia

Irlanda vs Hungría

El sábado, todas las miradas estarán puestas en Armenia vs Portugal, con los lusos buscando asegurar su clasificación. De igual forma, Inglaterra enfrentará a Andorra, un partido donde se espera que los 'Three Lions' no tengan mayores problemas para sumar de a tres.