Lamine Yamal exige un rol más protagónico en el Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Lamine Yamal, joya indiscutible salida de 'La Masía' y figura emergente del FC Barcelona, vuelve a brillar. En un gesto simbólico con carga de significado, el extremo zurdo de tan solo 18 años es el heredero del dorsal '10' utilizado por leyendas como Lionel Messi.

No conforme con ello, pidió personalmente al club catalán lanzar los tiros libres y penaltis, solicitud a la cual el cuerpo técnico accedió, reforzando así su liderazgo y la confianza que despierta en el vestuario.

Para Yamal, acostumbrado a imponerse en el campo desde su debut en 2023, este comportamiento no sorprende. Con más de 76 partidos y 16 goles en el primer equipo, su evolución ha sido meteórica. Su ascenso incluyó consecutivos reconocimientos individuales: Trofeo Kopa, Golden Boy y un lugar en los mejores del mundo antes de cumplir los 18.

Un joven líder en el Barcelona

Este año, ha jugado un papel clave en el triplete nacional de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Además, fue decisivo con la selección española al conquistar la Eurocopa 2024, siendo elegido Mejor Jugador Joven del torneo.

El gesto de "ajustarse la corona", el cual ha exhibido en sus últimas celebraciones, va más allá de la simbología, pues refleja una ambición serena y una madurez que impulsa a un equipo que lo respalda sin reservas. Su deseo de manejar las responsabilidades en momentos decisivos habla de la comunión que hay entre el club y el talento emergente.

Yamal, el heredero

Si hoy el Barça es el actual monarca del fútbol español es porque cuenta con jugadores como Yamal, cuya combinación de técnica, confianza y carisma le permiten asumir, con naturalidad, el peso de la corona.