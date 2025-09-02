La Vinotinto recibe a dos nuevos referentes para la última fecha FIFA (+Imágenes)

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto sigue sumando efectivos en su concentración en Buenos Aires, preparándose para los desafíos que se avecinan contra Argentina y Colombia en la última fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas.

Este martes 2 de septiembre, el grupo recibió a dos de sus figuras más importantes: el portero Rafael Romo y el centrocampista Telasco Segovia, quienes por compromisos con sus respectivos clubes, no pudieron llegar junto a sus compañeros.

Dos referentes de Venezuela

La llegada de ambos jugadores es crucial para el técnico Fernando "Bocha" Batista, ya que se consideran piezas clave dentro del esquema de la selección. En el caso de Rafael Romo, con su experiencia y seguridad bajo los tres palos, es una garantía en la portería y sin dudas, parte como uno de los líderes principales de la Vinotinto.

Mientras que Telasco Segovia, con su dinamismo y talento en el mediocampo, aporta equilibrio y creatividad al equipo. Su presente en el Inter Miami es muy positivo, marcando 11 goles y ofreciendo tres asistencias en 35 partidos disputados.

Rafael Romo

Cabe destacar, que ambos futbolistas no perdieron tiempo tras su arribo. Se unieron de inmediato al resto de sus compañeros para iniciar los trabajos de activación y ponerse a tono con el ritmo del entrenamiento.

Con su incorporación, la Vinotinto se fortalece y se acerca a tener la plantilla completa para afrontar estos dos compromisos de alta exigencia, donde buscará mantener su buen momento en la competición y seguir sumando puntos en su camino hacia el Mundial de 2026.