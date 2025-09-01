Así llegan los jugadores de la Vinotinto a la última doble fecha (+ Videos)

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 4 de septiembre y el martes 9 de septiembre, la selección venezolana de fútbol disputará sus últimas dos fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

La escuadra que dirige Fernando 'Bocha' Batista visitará el Estadio Más Monumental de Buenos Aires para enfrentar a Argentina y cerrará el ciclo eliminatorio frente a Colombia en casa, en el Estadio Monumental de Monagas en Maturín.

De cara al primer partido, los jugadores de la delegación venezolana ya están llegando a la capital argentina para concentrarse y empezar su preparación a solo cinco días de ese cruce contra la actual campeona del mundo.

El primer jugador en llegar fue el defensor Jhon Chancellor, mientras que Wuilker Faríñez, Alain Baroja y Jorge Yriarte llegarón después. También se incorporaron los referentes en el Brasileirao, Jefferson Savarino, Wilker Ángel y Nahuel Ferraresi.

Salomón Rondón también se hizo presente junto a Jon Mikel Aramburu y Cristian Cásseres Jr. 'El Gladiador', además, aprovechó para firmar autógrafos y tomarse fotos con fanáticos vinotinto y algunos argentinos hinchas de River Plate, equipo donde jugó en 2023.

Eduard Bello, Leo Flores y Gleiker Mendoza también figuran en las fotos y videos que ha difundido la cuenta oficial de la selección venezolana de fútbol. Se espera que en los próximos días lleguen jugadores como Telasco Segovia y David Martínez.