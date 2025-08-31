Defensor Vinotinto se reencuentra con el gol antes de partir a Argentina

Suscríbete a nuestros canales

Atlanta United visita este sábado el Geodis Park de Tennessee para enfrentar por una nueva jornada de la Major League Soccer al Nashville, rival al que vence por un gol a cero tras una reñida primera parte.

El único gol de lo que va de partido lo ha anotado el venezolano Ronald Hernández, quien aprovecharía sus habilidades en el juego aéreo para agitar la red y poner en ventaja a la escuadra de Georgia.

A los veinticuatro minutos de partido, el defensor convocado con la Vinotinto para la última doble fecha de eliminatorias mundialistas cabeceó un centro por parte de Steven Alzate para mandar el balón al fondo de la red.

Fin de la sequía

Se trata de su primer gol en la presente campaña en la Major League Soccer y el primero que firma con Atlanta United desde el 21 de abril de 2022, cuando anotó por US Open Cup ante el Chatanooga.

Del mismo modo, no hace gol en MLS desde el 22 de julio de 2021, cuando le convirtió al FC Cincinnati. Esto quiere decir que este sábado rompió una sequía de cuatro años, un mes y nueve días en competición liguera.

Rumbo a Argentina

Luego de este partido, Hernández partirá con rumbo a Argentina para disputar la decimoséptima jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026 ante 'La Albiceleste' en el Estadio Más Monumental.

Posteriormente, cerrará el ciclo clasificatorio en el Estadio Monumental de Maturín, donde 'La Vinotinto' recibirá a Colombia, buscando así sellar un cupo al repechaje de cara a la próxima cita mundialista.