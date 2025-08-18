¿El mejor 9 de la MLS? Josef Martínez vuelve a convertir con San José

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se disputó una nueva jornada de acción en la Major League Soccer, donde San José Earthquakes recibieron en el PayPal Park de California al San Diego FC, equipo líder en la Conferencia Oeste.

En este derbi californiano, los dueños de casa se pusieron adelante en la segunda mitad. El encargado de generar el gol de San José, una vez más, sería el delantero venezolano Josef Alexander Martínez.

Luego de que su compañero Noel Buck hallara distraído al guardameta rival, este le pasaría el balón al atacante valenciano, quien no dudó en disparar a puerta vacía y poner en ventaja a su equipo.

Pese a que San José Earthquakes no lograron conservar dicho dominio, pues terminaron perdiendo 1-2, Martínez alcanza su gol número 128 de por vida en la Major League Soccer, estando a cinco tantos del quinto lugar histórico.

Un delantero histórico

De acuerdo con los analistas de MLS League Pass, el venezolano podría ser considerado el mejor nueve de la historia de la MLS debido a su habilidad para hacer goles y los hitos que ha conseguido en Estados Unidos.

Si bien se encuentra todavía muy lejos de los 169 goles de Chris Wondolowski, quien posee el récord absoluto, es el jugador del Top 10 con mejor promedio goleador, con 117 minutos por gol.

Josef Martínez ha convertido 128 goles en el fútbol norteamericano solo en temporada regular, de los cuales 98 los convirtió con Atlanta United, 7 los hizo con Inter Miami, 11 fueron con el Club de Foot Montréal y 12 con San José Easrthquakes.