Resultados de la jornada de este sábado 16 de agosto en la MLS

Por una nueva jornada de acción en la Major League Soccer, se jugaron doce de los quince partidos correspondientes a la fecha de esta semana, avivándose la pelea por la clasificación a los Play-offs.
Los Ángeles FC consiguieron imponerse frente a New England Revolution, algo que también consiguió Inter Miami ante el vecino de los californianos: Los Ángeles Galaxy. Toronto, Austin y Montréal igualaron con Columbus Crew, Dallas y DC United, respectivamente.
Charlotte, New York Red Bulls y Minnesota vencieron por la mínima, al igual que Cincinnati, aunque este sufrió al final. Chicago Fire logró un triunfo agónico ante St. Louis, mientras que Colorado y Orlando no se despeinaron para vencer a sus rivales.
Resultados - Sábado 16 de agosto
- New England Revolution 0-2 Los Ángeles FC
- Toronto FC 1-1 Columbus Crew
- CF Montréal 1-1 DC United
- Inter Miami CF 3-1 Los Ángeles Galaxy
- Charlotte FC 1-0 Real Salt Lake
- New York Red Bulls 1-0 Philadelphia Union
- Austin FC 1-1 FC Dallas
- Minnesota United FC 1-0 Seattle Sounders
- Colorado Rapids 3-1 Atlanta United FC
- Chicago Fire 3-2 St. Louis City SC
- Portland Timbers 2-3 FC Cincinnati
- Orlando City SC 3-1 Sporting Kansas City