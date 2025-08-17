MLS

Resultados de la jornada de este sábado 16 de agosto en la MLS

Doce emocionantes partidos tuvieron lugar en esta jornada en el fútbol norteamericano

Por Stefano Malavé Macri
Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 01:11 am
Lionel Messi comanda el triunfo de Inter Miami
Por una nueva jornada de acción en la Major League Soccer, se jugaron doce de los quince partidos correspondientes a la fecha de esta semana, avivándose la pelea por la clasificación a los Play-offs.

Los Ángeles FC consiguieron imponerse frente a New England Revolution, algo que también consiguió Inter Miami ante el vecino de los californianos: Los Ángeles Galaxy. Toronto, Austin y Montréal igualaron con Columbus Crew, Dallas y DC United, respectivamente.

Charlotte, New York Red Bulls y Minnesota vencieron por la mínima, al igual que Cincinnati, aunque este sufrió al final. Chicago Fire logró un triunfo agónico ante St. Louis, mientras que Colorado y Orlando no se despeinaron para vencer a sus rivales.

Resultados - Sábado 16 de agosto

  • New England Revolution 0-2 Los Ángeles FC
  • Toronto FC 1-1 Columbus Crew
  • CF Montréal 1-1 DC United
  • Inter Miami CF 3-1 Los Ángeles Galaxy
  • Charlotte FC 1-0 Real Salt Lake
  • New York Red Bulls 1-0 Philadelphia Union
  • Austin FC 1-1 FC Dallas
  • Minnesota United FC 1-0 Seattle Sounders
  • Colorado Rapids 3-1 Atlanta United FC
  • Chicago Fire 3-2 St. Louis City SC
  • Portland Timbers 2-3 FC Cincinnati
  • Orlando City SC 3-1 Sporting Kansas City

Domingo 17 de Agosto de 2025
