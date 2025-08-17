Resultados de la jornada de este sábado 16 de agosto en la MLS

Suscríbete a nuestros canales

Por una nueva jornada de acción en la Major League Soccer, se jugaron doce de los quince partidos correspondientes a la fecha de esta semana, avivándose la pelea por la clasificación a los Play-offs.

Los Ángeles FC consiguieron imponerse frente a New England Revolution, algo que también consiguió Inter Miami ante el vecino de los californianos: Los Ángeles Galaxy. Toronto, Austin y Montréal igualaron con Columbus Crew, Dallas y DC United, respectivamente.

Charlotte, New York Red Bulls y Minnesota vencieron por la mínima, al igual que Cincinnati, aunque este sufrió al final. Chicago Fire logró un triunfo agónico ante St. Louis, mientras que Colorado y Orlando no se despeinaron para vencer a sus rivales.

Resultados - Sábado 16 de agosto