Heung-min Son llegó a la MLS y ya ha superado a Messi en este renglón

Heung-min Son cambió de rumbo por completo tras pasar de Londres a Los Ángeles. El jugador de 33 años, llegó a la MLS a revolucionar el mercado, enloqueciendo a los fanáticos desde el primer momento.

La 'Sonnnymania' ya se comienza a sentir en Los Ángeles y en todos lados del territorio estadounidense. Según John Tarrington, vicepresidente del club angelino, la camiseta del surcoreano se ha posicionado como la más vendida del mundo.

El número '7' que representa Heung-min Son en dorado ha sido la sensación, incluso ha superado las ventas de camisetas de atletas como Lionel Messi y Stephen Curry.

"Esta es la segunda semana consecutiva en la que no solo hablamos de la camiseta más vendida de la MLS, sino de la camiseta más vendida de cualquier deportista del mundo. Desde que Son firmó, nadie ha vendido más camisetas que él", apuntó Tarrington.

Precios por los cielos

La llegada de Son está siendo un gran inversión para el club argelino. La venta de camisetas no es lo único que ha generado el surcoreano, ya que varios medios de Corea del Sur señalan que los boletos al LAFC se han disparado, con precios desde los 300 a los 1500 dólares.

¿Cuál es el precio de la camiseta de Son?

La camiseta del exjugador del Tottenham, tiene un valor desde los 114 dólares hasta los 195. Sin embargo, en la tienda oficial del equipo angelino, solo esta disponible el jersey en color blanco y no el tradicional negro.