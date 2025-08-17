Liga MX

Resultados de la jornada de este sábado 16 de agosto en la Liga MX

El América se acerca al liderato tras la derrota del Pachuca ante Xolos de Tijuana

Por Stefano Malavé Macri
Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 12:58 am
América se impone ante Tigres y sueña con el primer lugar
Cinco emocionantes partidos tuvieron lugar en esta jornada sabatina correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga MX, donde se empieza a definir la carrera por el liderato.

'Las Águilas' del América vencieron a los Tigres de la UANL en su visita a Monterrey, cosa que les permite recortar distancia tras la derrota del Pachuca por dos a cero en condición de local ante los Xolos de Tijuana.

Por otra parte, Juárez dio el campanazo como visitante en el Estadio Akron de Jalisco contra las Chivas de Guadalajara, mientras que Cruz Azul tuvo un partido complicado, pero venció a Santos Laguna. Pumas y Toluca empataron a un gol.

Resultados - Sábado 16 de agosto

  • Club Deportivo Guadalajara 1-2 Club Deportivo Juárez
  • CF Cruz Azul 3-2 Club Santos Laguna
  • Club Tigres UANL 1-3 Club América
  • Club Pachuca 0-2 Club Tijuana
  • Club Toluca 1-1 Club Pumas UNAM

Domingo 17 de Agosto de 2025
