Resultados de la jornada de este sábado 16 de agosto en la Liga MX

Cinco emocionantes partidos tuvieron lugar en esta jornada sabatina correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga MX, donde se empieza a definir la carrera por el liderato.

'Las Águilas' del América vencieron a los Tigres de la UANL en su visita a Monterrey, cosa que les permite recortar distancia tras la derrota del Pachuca por dos a cero en condición de local ante los Xolos de Tijuana.

Por otra parte, Juárez dio el campanazo como visitante en el Estadio Akron de Jalisco contra las Chivas de Guadalajara, mientras que Cruz Azul tuvo un partido complicado, pero venció a Santos Laguna. Pumas y Toluca empataron a un gol.

Resultados - Sábado 16 de agosto