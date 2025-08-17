Así presenta Deportivo Táchira a su fichaje bomba (+ Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Entre los fichajes destacados que han tenido lugar en las últimas semanas dentro de la Liga FUTVE, se encuentra el de Adalberto Peñaranda, quien firma como nuevo futbolista de Deportivo Táchira.

El nacido en El Vigía, luego de finalizar su vínculo con Atlético Bucaramanga en Colombia y terminar su contrato con Sarajevo de Bosnia, se une al conjunto aurinegro hasta finales del año 2026.

"Bienvenido al más grande, Adalberto Peñaranda, tu historia con el Aurinegro ha iniciado", publica el club a través de sus redes sociales, mostrando al futbolista con la camiseta del equipo, aunque evita exhibir su dorsal.

Regreso a Venezuela

Con 28 años, el merideño vuelve al fútbol venezolano, donde estuvo entre 2013 y 2015 con Deportivo La Guaira, luego de haber pasado por distintos clubes de como Granada, Udinese, Watford, Eupen, CSKA de Sofía, Las Palmas, Boavista, Sarajevo y Atlético Bucaramanga.

De este modo, se suma a las incorporaciones de Yohandy Orozco y Yonathan del Valle en Carabobo, Andrés Ponce en Academia Puerto Cabello, Carlos Faya y Yordan Osorio en La Guaira y a su nuevo compañero Luis 'Cariaco' González entre los 'bombazos' recientes de la Liga FUTVE.

Expectativas para 2025

Peñaranda llega a Deportivo Táchira tras varios años de inestabilidad, aun cuando, hace algunos años, era considerado como una de las grandes promesas del fútbol venezolano. Por ende, espera relanzar su carrera en Venezuela.

Actualmente, el 'Carrusel Aurinegro' es uno de los equipos contendientes por el liderato en el Torneo Clausura al encontrarse segundo con 14 puntos, uno menos que Deportivo La Guaira, equipo al que enfrentará este domingo en el Estadio Olímpico de la UCV.