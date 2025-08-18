Así fue el debut de Adalberto Peñaranda en Liga FUTVE con Deportivo Táchira

Suscríbete a nuestros canales

El Deportivo Táchira y el Deportivo La Guaira se midieron este domingo por la séptima jornada de acción del Torneo Clausura de la Liga FUTVE en un partido clave por el liderato en esta segunda mitad de la campaña.

La escuadra naranja se impuso por tres goles a uno en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela con goles de Carlos Faya, Richard Peralta y José Alí Meza. Por el 'Aurinegro' anotó José 'Chino' Balza.

El debut de Peñaranda

Sin embargo, lo más destacado del partido por el combinado que dirige Edgar Fernando Pérez Greco tuvo lugar a los sesenta minutos de partido, cuando Adalberto Peñaranda ingresó por Luis 'Cariaco' González.

El nacido en El Vigía debutó oficialmente con Deportivo Táchira tras fichar como agente libre tras terminar su contrato con el Sarajevo de Bosnia y Herzegovina. Casualmente, reemplazó a otro de los fichajes bomba de este verano para el conjunto andino.

Sus primeros números

Durante sus treinta y un minutos disputados, completó tres regates de siete intentos, del mismo modo que ganó seis duelos por tierra de once posibles, acertó ocho pases de diez y recibió una infracción.

Si bien no mostró una actuación notable, pudo mostrar algo de su talento en su regreso a la Liga FUTVE, la cual no jugaba desde hace diez años, cuando militó con Deportivo La Guaira antes de marcharse a España.