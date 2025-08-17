Mira cuál será el número que llevará Adalberto Peñaranda en Deportivo Táchira

Suscríbete a nuestros canales

Tras una década de altibajos en el fútbol internacional, Adalberto Peñaranda ha regresado a la Liga FUTVE para defender los colores del Deportivo Táchira.

A sus 28 años, el talentoso extremo se enfrenta a una misión crucial: reencontrarse con su mejor versión y revitalizar una carrera que, si bien prometía mucho, se ha visto marcada por la irregularidad y la falta de confianza en los últimos años.

Desde su explosión en el Granada CF, que lo llevó a ser adquirido por el Watford, Peñaranda ha recalado por diversos equipos, incluyendo el Málaga, Udinese y más recientemente el Atlético Bucaramanga. Sin embargo, en ninguna de estas paradas logró establecerse ni recuperar el nivel que lo llevó a ser una de las promesas más brillantes del fútbol venezolano.

¡Llevará el número 7!

Este regreso a la Liga FUTVE representa una oportunidad de oro para el oriundo de El Vigía. El Deportivo Táchira ha depositado una enorme confianza en él, un gesto que se evidencia en la entrega del dorsal número 7, un número con peso y significado en el club.

Esta confianza es clave para Adalberto Peñaranda, quien necesita un entorno donde se sienta valorado y pueda enfocarse en jugar, dejando atrás las presiones del pasado. Su objetivo es claro, quiere recuperar la alegría en el campo, el desparpajo en el uno contra uno y la capacidad goleadora que alguna vez lo caracterizaron.

Un Peñaranda en su mejor forma no solo sería un gran refuerzo para el "Aurinegro", sino que también podría volver a ser considerado para la Vinotinto. Su talento es innegable, y si logra encontrar la regularidad que tanto anhela, podría convertirse nuevamente en un jugador importante para la selección nacional.