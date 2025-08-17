¿Volverá a Europa? Joven de la Vinotinto brilla con Deportivo La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

La Liga FUTVE ha tenido regresos masivos de jugadores reconocidos como Darwin Machís, Yordan Osorio o Adalberto Peñaranda; pero también de jóvenes promesas que buscan reencontrar la regularidad para volver a Europa.

Una de ellas es Carlos Faya, un mediocampista criollo de 23 años que se dio a conocer en el Torneo Preolímpico Sub-23, donde maravilló a los aficionados. En dicha competición compartió terreno de juego con talentos como Telasco Segovia o David Martínez, pero su desempeño no paso desapercibido.

Desafortunadamente, el futbolista nacido en Puerto Cabello vio como en el Tenerife empezaba a tener menos protagonismo y decidió aceptar la oferta del Deportivo La Guaira, para regresar a Venezuela y reencontrarse con su mejor versión.

¡Un gran rendimiento en el FUTVE!

Desde su fichaje por los "Litoralenses", Carlos Faya se ganó un puesto importante en el once titular, teniendo un impacto inmediato en el nivel del equipo. En su debut marcó contra Monagas en la victoria 2-0 por el Torneo Clausura de la Liga FUTVE.

Hasta el momento ha disputado siete partidos con Deportivo La Guaira, siendo titular en todos. En total registra tres goles y una asistencia, números que lo consolidaron como una pieza fundamental en el esquema de Juan Domingo Tolisano. Su tanto más reciente fue contra Deportivo Táchira, luego de un gran remate potente de zurda.

Es realmente positivo que Carlos Faya esté teniendo bastante regularidad y sobretodo, que esté retomando la confianza. En el "Viejo Continente" jugó en Países Bajos y España, por lo que, de mantener su gran versión, es cuestión de tiempo para verlo nuevamente en Europa.