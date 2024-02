Preolímpico 2024: La emotiva historia de Carlos Faya, figura de la Selección venezolana Sub-23

La presente edición del Torneo Preolímpico 2024, la cual se está realizando en tierras venezolanas por primera vez en la historia, ya está llegando a su final, puesto que este domingo 11 de febrero se celebrará la última jornada de la fase final del campeonato sudamericano.

Asimismo, el entrenador Ricardo Valiño se volverá a sentar en los banquillos de la Selección Sub-23 de Venezuela en el recinto Brígido Iriarte de la capital venezolana. El combinado criollo recibirá al conjunto guaraní en búsqueda de cerrar exitosamente su carrera para los Juegos Olímpicos.

El éxito de la selección anfitriona se debe, en gran parte, al excepcional nivel individual demostrado por cada uno de los jugadores de la plantilla. Uno de ellos es Carlos Faya, centrocampista defensivo de 22 años que se ha cansado de recuperar balones en lo que va del presente campeonato sudamericano de selecciones.

Sin embargo, no todo en el camino de Faya fue tan “bonito” como lo que se encuentra viviendo el jugador del Navalcarnero con la Selección Sub-23 de Venezuela. El oriundo de Puerto Cabello emprendió su camino europeo a finales del 2019, luego de haber representado a la Vinotinto en el Sudamericano Sub-17 de 2019, en Lima, Perú.

La pandemia atacó

"Me tocó quedarme solo ya que el resto de compañeros del equipo eran, en su mayoría, de Europa y pudieron viajar a sus países de origen, y tampoco podía ir a Madrid con mi hermana y mi prima ya que en ese entonces era una de las ciudades más afectadas por el COVID-19 y era prácticamente imposible viajar", indicó el mediocampista.

Temporada 2023/24 de muchas emociones

Luego de haber sido cedido por el Majadahonda al Navalcarnero, Faya toma esta decisión con el mayor ímpetu de todos. "Lo afronté con mucha ilusión, un club de Madrid humilde pero admirado por muchos, una categoría superior, salir de mi zona de confort... me sentía genial", comentó.

No obstante, durante la pretemporada recibió una llamada de su hermana a altas horas de la noche en donde le comunicó que su padre había sido operado de urgencia tras sentirse mal unos días y que presentaba una obstrucción intestinal, tal y como le comunicaron el primer diagnóstico de su madre en el 2019.

Por esta razón, a Carlos no le quedaron ganas de seguir entrenando ni de jugar con su club. Incluso, pasó por su cabeza abandonar la concentración con el combinado de la capital española para pasar algunos días con su padre y, si era necesario, abandonar el sueño europeo.

En esos momentos de incertidumbre, el criollo comentó que quedó con algunos amigos para despejar la cabeza de todo lo que estaba pasando en su vida. Asimismo, uno de sus compañeros le avisa que revise las redes sociales, momento en el que se da cuenta que había sido llamado por la selección sub 23 de Venezuela para un módulo de entrenamientos en Buenos Aires, Argentina, incluyendo dos amistosos contra el seleccionado albiceleste.

"No me lo esperaba para nada, tenía 4 años sin ir a la selección y normalmente te llamaban antes para avisarte, pero esta vez fue diferente y mi reacción fue ponerme a llorar como un niño pequeño", aseveró. "Fue el empujón que necesitaba, esa convocatoria me cambió el chip". Y desde ese momento la mentalidad de Faya iba sólo en una misma dirección: "Si vas a la selección es para quedarte en ella", se dijo a sí mismo.

Ahora está disputando el Preolímpico Sudamericano Sub 23 teniendo un gran campeonato. "Hace unos meses estuve a nada de darle un respiro al fútbol para despejarme un poco y ahora estoy aquí... me parece increíble".