Ola de calor en el Masters 1000 de Cincinnati deja una imagen escalofriante (+Video)

El calor del verano de Estados Unidos causa estrago en los deportes, durante uno de los enfrentamiento de dieciseisavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati, el francés Arthur Rinderknech (n.º 70 del ranking ATP) sufrió un golpe de calor y se desplomó en medio del duelo contra Felix Auger-Aliassime (n.º 28)

El partido que se prolongó por más de dos horas en condiciones extremas con temperaturas, disparó las alarmas dentro de la ATP y la organización de Cincinnati, los cuales, deberán evaluar la posibilidad de reprogramar la hora algunos partidos, sobre todo los que están en rango del mediodía.

Calor extremo desmaya a Rinderknech

El episodio alarmante se produjo durante el segundo set del juego, Felix Auger-Aliassime, visiblemente afectado por los 32 °C y una humedad superior al 50 %, se desplomó en el fondo de la cancha, cubriéndose el rostro con una toalla blanca.

El juez de silla, Jimmy Pinoargote, solicitó de inmediato la intervención del personal médico para el francés. Le aplicaron hielo y lo atendieron siguiendo el protocolo establecido, que incluyó evitar mostrar imágenes directas del tratamiento en la transmisión televisiva.

Tras algunos minutos de atención médica, el tenista se incorporó e intentó continuar el partido, pero volvió a perder el equilibrio durante el saque. El mareo terminó de impulsar su retiro del partido para preservar su salud, ya que perdía el compromiso un set abajo y 4-2 en el segundo set.

Este no es el primer episodio de un choque de calor en el Masters de Cincinnati, un día antes, el ruso Daniil Medvédev también padeciera el calor extremo del torneo, al bañarse la cabeza en hielo durante un cambio de lado.

Estas situaciones ha generado múltiples críticas por parte de los aficionado que exigen a la organización reprogramar los partidos debido a la necesidad de proteger su bienestar físico.