Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°31 en el hipódromo La Rinconada

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 16 de agosto, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Entre los favoritos de la cátedra, dos ejemplares han alcanzado el mayor puntaje. Se trata de la importada debutante Easyasyouplease (USA), con Winder Véliz sobre los estribos, presentada por Fernando Parilli Araujo y finalmente, El Gran Bricelio, con la monta nuevamente del jockey Winder Véliz y preparado por Ramón García Mosquera.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Mateo of Boston 10 Tower Star 7 Paradigma 6 My Robbing Mate 4 Rey Vulcano 2 My Towering Mate 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Freites Pe 12 Leo Alessandro 8 Manoepiedra 6 Zaraceño 2 Ralfcristopher 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Easyasyouplease (USA) 15 Celestia 6 Reina Nilsa 2 Encantadora 1 Corredora Ce 1 Miss Blaugrana 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Linda Bizkaia 13 Mi Goajira Dorada 10 Boiled Milk 7

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS El Gran Bricelio 15 Master Shot 5 Sun Classic 5 Macuto 4 Suanfonson 1

SEXTA VÁLIDA