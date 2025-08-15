Hipismo

Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°31 en el hipódromo La Rinconada

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

 

Por Meridiano

Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 08:51 pm
Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°31 en el hipódromo La Rinconada
Foto: José Antonio Aray.
Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.

NOTAS RELACIONADAS

¡Este domingo 16 de agosto, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Entre los favoritos de la cátedra, dos ejemplares han alcanzado el mayor puntaje. Se trata de la importada debutante Easyasyouplease (USA), con Winder Véliz sobre los estribos, presentada por Fernando Parilli Araujo y finalmente, El Gran Bricelio, con la monta nuevamente del jockey Winder Véliz y preparado por Ramón García Mosquera.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Mateo of Boston  10
Tower Star 7
Paradigma 6
My Robbing Mate  4
Rey Vulcano 2
My Towering Mate  1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Freites Pe 12
Leo Alessandro  8
Manoepiedra 6
Zaraceño 2
Ralfcristopher 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Easyasyouplease (USA)  15
Celestia 6
Reina Nilsa 2
Encantadora 1
Corredora Ce 1
Miss Blaugrana 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Linda Bizkaia 13
Mi Goajira Dorada  10
Boiled Milk 7

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
El Gran Bricelio  15
Master Shot 5
Sun Classic 5
Macuto 4
Suanfonson 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
The Fieldher Jr.  13
Luigino 12
Caminante 3
Midnight Champion  2

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Saratoga NFL
Jueves 14 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo