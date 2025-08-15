A esta hora te revelamos los ejemplares con más fuerzas en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 31, está pautada para este domingo 16 de agosto, con un total de 12 competencias sin pruebas selectivas de grado, a partir de la 1:00 de la tarde, en el hipódromo La Rinconada.

Tapit’s Tale (USA): Ejemplar importado que va a su lote y se encuentra listo para buscar una nueva victoria, con la monta en segunda ocasión de Winder Véliz y la presentación de Carlos Luis Uzcátegui.

Sin lugar a duda, este estadounidense gusta mucho por parte de la afición hípica y se espera una excelente actuación.

Asimismo, una yegua que también gusta mucho dentro del aficionado hípico es la importada Colder Weather (USA), que reaparece luego de 49 días sin correr y está vez repite la yunta Winder Véliz / Gabriel Márquez. Va por la búsqueda de una visita al recinto de ganadores, tomando en cuenta el planteamiento que se presente en carrera, esta norteamericana pudiera decidir en los metros finales.

Por último, en la segunda válida para el juego del 5y6 Nacional es para caballos nacionales e importados de 5 años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), con una nómina de 11 participantes. Una de los competidores favorecidos por la distancia de 1.200 metros no es otro que Manoepiedra que repite la monta del joven jockey Yoelbis González.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de las que gusta para este tipo de jugada es el caballo Navegante que participa en la primera válida para el juego de las mayorías, que es para el lote de caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras, con la monta por tercera ocasión del “duro de pasar” José Gilberto Hernández.