Te revelamos el “robo de toda Venezuela” que participa en la tercera válida para el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

La trigésima primera reunión promete ser un evento de adrenalina, emociones y de muchas sorpresas, pues el domingo 16 de agosto se tendrá una programación de 12 competencias sin cortes selectivos de grado en las instalaciones del hipódromo La Rinconada.

Robo de toda Venezuela: Yegua 5y6 Datos hípicos

La novena del programa, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es para yeguas nacionales e importadas de 3 más años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros.

Para este lote participa la importada Easyasyouplease (USA) (número 10), una alazana que es montada por primera vez por el jockey Winder Véliz quien le descarga tres kilos y la preparación de Fernando Parilli Araujo para el Stud Los Reptilianos, al mismo tiempo es primera favorita de la revisa con la mayor circulación como lo es: Gaceta Hípica.

La potra viene de hacer campaña en la pista de Gulfstream Park, Hallandale Beach, Florida, Estados Unidos con un total de dos actuaciones sin conocer la victoria.

En la sexta competencia de Gulfstream Park del 21 de marzo del presente año, Easyasyouplease llegó séptima en un Maiden Claiming de $25.000. Video: Gulfstream Park.

Es la segunda ocasión que la norteamericana hace su debut en el principal óvalo venezolano, pues cuando le tocaba la primera ocasión fue retirada por disposición reglamentaria.

Es importante destacar que la conducida por Véliz es el nombre que más suena a última hora entre el público aficionado.

Se espera que para esta tercera válida del día domingo 16 de agosto, Easyasyouplease (USA) pueda buscar sorprender con su primer triunfo de la presente temporada en la arena de Coche.