Yegua que había sido dada por dato por su entrenador es una de las nuevas retiradas en la R31

La tarde de este jueves 14 de agosto del 2025 el Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer mediante sus cuentas en distintas redes sociales el retiro de dos ejemplares que iban a participar en la reunión 31 del próximo 17 de agosto en el óvalo de Coche donde se correrán 12 pruebas.

Dos yeguas retiradas para la reunión 31

El Instituto Nacional de Hipódromos informó la tarde de este jueves el retiro de dos ejemplares hembras que iban a participar en la novena carrera dominical y tercera de la válidas del 5y6 nacional donde habían sido inscritas 11 yeguas a competir de tres años en distancia de 1.100 metros.

La primera de las potras retiradas es la presentada por el entrenador José Luis Balzán, Brisa del Valle, la cual iba a ser conducida por el jockey profesional Yonkleiver Díaz. El motivo del retiro de la potra es la presencia de Hemoparásitos.

La segunda de las potras que ha sido retirada de participar en la reunión de carreras dominical de esta semana, es la pensionada del entrenador Ismael Martínez, Guillermina, la cual iba a ser montada por el jockey profesional Larry Mejías.

Los motivos de abandono de la potra para no participar en dicha competencia son: Presencia de mocos en la tráquea.

Con estos dos retiros, van un total de tres ejemplares que no participarán en la reunión de la semana 31, luego que el pasado martes se diera a conocer el abandono del purasangre importado Mr. Keating del trainer Danny Pimentel.