Conoce las mejoras tecnológicas del INH de talla mundial

En la pasada reunión número 29 de la temporada hípica 2025 que se realiza en el hipódromo La Rinconada y en la carrera 303 del año y primera de la programación del domingo 3 de agosto del presente año, la transmisión de INH TV presentó varias mejoras tecnológicas para el beneficio del aficionado hípico.

INH con mejoras tecnológicas en las transmisiones

En la primera carrera de la tarde del 3 de agosto del 2025 donde se realizó la reunión número 29 de la temporada que tuvo la victoria del ejemplar importado Toro Salvaje con la monta del jockey profesional Jhonathan Aray el entrenamiento de Gabriel Márquez en distancia de 1.600 metros.

Dicha carrera se pudo ver por la transmisión oficial de INH Tv con la primera presentación del nuevo sistema de GPS / Telemetría en vivo por parte del Instituto Nacional de Hipódromos en el óvalo de La Rinconada.

El nuevo sistema de GPS / Telemetría muestra las siguientes mejoras en las transmisiones de carreras de la temporada 2025, los siguientes beneficios en vivo y directo de cada competencia que realice:

Seguimiento en tiempo real de los puros de carreras.

Permite conocer la posición en la carrera del ejemplar (primeros cuatro puestos).

Tiempos y parciales (cada 400 metros y tiempo final).

Velocidad en Kilómetros por hora de la carrera.

Mapa con la ubicación de cada ejemplar en la prueba.

Con estas mejoras, el INH forma entra en el siglo XXI con la mejor tecnología posible en trasmisiones televisivas para el beneficio de la afición hípica venezolana.