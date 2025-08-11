Comisarios del INH sancionan a entrenador de La Rinconada por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada tuvo la tarde de este domingo la celebración de la reunión número 30 del año, en el marco de la fecha 16 del segundo meeting que finalizará el próximo 31 de agosto y tuvo un entrenador sancionado dentro de la jornada realizada.

Entrenador sancionado por falta de palafrenero

En la tercera carrera de la jornada dominical de carreras se disputó una competencia para yeguas nacionales e importadas de cuatro años o más, ganadoras de una y dos pruebas en distancia de 1,800 metros con un premio especial de $18.000.

La victoria en dicha competencia fue para la yegua Majestuosa con la monta del jockey profesional Jaime Lugo y el entrenamiento de Riccardo D’Angelo con un tiempo de 117’4 para un dividendo de 140.26 a ganador.

En dicha carrera, el entrenador Jusesky Cisnero presentó a la yegua Fidanzata con la monta del jockey aprendiz Winder Veliz, la cual finalizó segunda en la carrera por diferencia de final de foto.

La mañana de este lunes se dio a conocer mediante las resoluciones finales que son emanadas por la Junta Nacional de Comisarios del INH que el entrenador Cisnero había sido sancionado por no presentar un palafrenero para cuadrar a su ejemplar en el aparato de salida.

“Visto el informe presentado por el Juez de Partida donde indica que el entrenador JUSESKY CISNERO (FIDANZATA Nº 02) no presenta a su palafrenero para cuadrar a su ejemplar, esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador JUSESKY CISNERO todo de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 161 del Reglamento Nacional de Carreras”.