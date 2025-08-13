Ismael Martínez dice que en el tiro de 1,100 metros va a ser difícil que derroten a esta yegua

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles el entrenador venezolano Ismael Martínez sacó un momento de su tiempo de trabajo para atender al equipo de hipismo de Meridiano.net para conversar sobre los ejemplares que le van a participar en la jornada hípica del 17 de agosto en La Rinconada.

Caballos de Ismael Martínez en La Rinconada

“Ante que todo, muchas gracias por esta nueva entrevista y un saludo a todo el pueblo hípico de toda Venezuela. Voy a hablar de mis compromisos para el día domingo y espero que mi información sea del agrado para ustedes”.

“Empezando en la tercera carrera con la yegua Kindness, la presentó después de un corto paro, esta bastante bien, va a seguir evolucionando y la yegua Yarel que todas las corre bien, llega cerca pero no ha concretado, sin embargo, el lote es bastante parejo, yo creo que esta yegua va a estar decidiendo esta carrera”.

“Nos dirigimos a la cuarta carrera del programa, donde corro al caballo Time Report, que viene bastante bien para este compromiso, mantiene condiciones, está bastante bien y va a hacer una excelente carrera”.

“De ahí nos dirigimos a la octava carrera del programa donde corremos al caballo Pequeño José que reaparece después de un pequeño paro, los aprontes han sido bastantes buenos, un lote bastante bueno, yo aconsejaría que no lo dejen afuera de sus combinaciones ya que el caballo va a hacer una excelente carrera”.

“Y para culminar corremos a la yegua Guillermina, que en el tiro de 1,100 metros va a ser difícil que la derroten en esta carrera, sin embargo, el lote es bastante parejo y aconsejaría que no la dejen fuera de sus combinaciones ya que esta pasando un gran momento”.