La clave que debes saber: Aquí te damos la información más "regada" para la carrera de los acumulados

El hipódromo La Rinconada inicia este domingo 16 de agosto la reunión número 31 de la temporada 2025, con la presentación de la cartelera de 12 carreras sin eventos selectivos, por lo que el público aficionado vivirá una emoción y adrenalina.

Estas competencias son previas a lo que será el evento de La Gala Hípica de Caracas que, marcará la culminación del segundo meeting el próximo domingo 24 de agosto en el principal óvalo caraqueño.

La Rinconada: Información corrida 5y6 Ejemplar Datos hípicos

La duodécima del programa, que es la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional o como es conocida: La carrera de los acumulados se correrá para el lote de caballos nacionales e importados de 4 y más años, debutantes o no ganadores, para el recorrido de 1.300 metros.

Uno de los competidores es Luigino (número 9), con la monta del destacado jockey Jhonathan Aray y presentado por Gabriel Márquez, en defensa para los colores del Stud Bottini Stable.

El tordillo mantiene una campaña de 17 actuaciones sin conocer el triunfo. Por tanto, el cuatroañero buscará tomarse la primera foto del año, además, el pupilo de Márquez se perfila como el primer favorito para Gaceta Hípica.

En su última competencia disputada el pasado 03 de agosto fue capaz de llegar segundo a 1 3/4 cuerpos del ganador Canciller, para este mismo tiro de 1.300 metros.

Ejercicios: 5y6 La Rinconada

El pupilo de Márquez marcó el pasado 12 de julio del presente año en la pista caraqueña, 40’’4’’ para los 600 metros en pelo, cómodo con un remate de 12’’1’’.